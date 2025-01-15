В старейшем храме Петербурга появится мемориал участникам Таллинского прорыва

По разным оценкам, в ходе эвакуации из осажденной столицы Эстонии погибли от 15 до 17 тысяч человек.

В Орденском соборе святого апостола Андрея Первозванного на Васильевском острове создается первый в городе мемориал, посвященный участникам Таллинского прорыва 1941 года. В одном из приделов храма установят восемь колоколов, которые водолазы-исследователи подняли с затонувших в Балтийском море советских кораблей. Здесь же разместят колбы с водой, взятой с мест гибели судов, пишет "Петербургский дневник".

Таллинский прорыв Балтийского флота и гражданских судов в конце августа 1941 года стал одной из самых трагических страниц первого года Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в ходе эвакуации из осажденной столицы Эстонии погибли от 15 до 17 тысяч человек. Советская историография долгое время обходила эту тему стороной, а полноценного мемориала для погибших в холодных водах Балтики в Петербурге до сих пор не было.

Масштаб трагедии подтверждается исследованиями: комиссия Минобороны СССР в 1988 году выяснила, что большую часть безвозвратных потерь Красной армии (из более чем 8,5 млн человек) страна понесла именно в 1941 году во время масштабных окружений под Киевом, Вязьмой и Брянском.

От "Бессмертного полка" к "Бессмертному флоту" Инициатива создания мемориала выросла из теплого общения потомков участников прорыва и клириков собора. Прошлым летом на острове Гогланд — месте героического прикрытия перехода, где отряд Ивана Святова спас более 12 тысяч человек – священники познакомились с родственниками погибших моряков.

Это положило начало циклу памятных мероприятий:

Патриотические чтения: в конце февраля 2026 года собор собрал потомков героев, курсантов Морского корпуса Петра Великого и волонтеров.

Акция "Бессмертный флот": 9 мая 2026 года впервые прошла морская акция-панихида. После богослужения в яхт-клубе 30 катеров и яхт вышли в акваторию Невы у ЗСД. На бортах были размещены баннеры с силуэтами погибших кораблей, а на палубах находились потомки с портретами предков.

Фото: Павел Гофман