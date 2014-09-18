В Ленобласти саперы ликвидировали авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Специалисты вывезли опасный боеприпас и безопасно ликвидировали его на полигоне Невского спасательного центра .

Специалисты МЧС России по Ленинградской области изъяли и уничтожили взрывное устройство, обнаруженное в регионе. Как сообщает ведомство, фугасную авиабомбу ФАБ-100 нашли на территории Скребловского сельского поселения в населенном пункте Задубье.

На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты вывезли опасный боеприпас и безопасно ликвидировали его на полигоне Невского спасательного центра .

Стоит отметить, что подобные опасные находки периода 1941–1945 годов регулярно встречаются не только в Ленинградской области, но и в соседних регионах. Так, накануне житель Подмосковья копал землю на своем участке в Подмосковье и наткнулся на 82-миллиметровую минометную мину. Мужчина проявил бдительность: он не стал трогать снаряд руками и сразу позвонил в службу 112. Прибывшие специалисты поисково-спасательного отряда подтвердили тип боеприпаса и приняли необходимые меры безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что у Ломоносова обезвредили авиационную донную мину времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти