Особняк Миллера на Исаакиевской площади охватил крупный пожар

Огонь распространился на все этажи особняка Миллера в центре Петербурга.

В историческом здании на Исаакиевской площади, 3 в Петербурге вечером 1 октября произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20:11. По словам очевидца, который рассказал о происшествии телеканалу "Санкт-Петербург", огонь распространился на все этажи здания. Речь идет об особняке Миллера.

В 20:26 пожару присвоили ранг № 2. На месте работали сотрудники МЧС и пожарная техника. По первоначальным данным, к тушению привлекли 40 человек личного состава и 8 единиц техники.

Информация о площади возгорания уточнялась. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов". Размер горящего строения составляет 12 на 30 метров, общая площадь пожара достигла 480 квадратных метров.

Фото: Вконтакте/Василина Гагарина