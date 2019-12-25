Почти 10 тысяч петербуржцев обратились за помощью после укусов животных

Около 9,5 тысячи жителей Петербурга пострадали от укусов животных.

Около 9,5 тысячи жителей Петербурга обратились за медицинской помощью после укусов животных за первые 8 месяцев 2026 года. Примерно 6 % от общего числа случаев пришлись на нападения диких животных. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Для сравнения, за весь 2025 год в городе зарегистрировали чуть более 13 тысяч обращений по поводу укусов животных. В Ленинградской области с начала 2026 года зафиксировали более 2,5 тысячи таких случаев. Дети составили около 27,5 % пострадавших. В Петербурге на несовершеннолетних приходится примерно 16 % обращений.

Специалист напомнила, что переносчиками бешенства могут быть как дикие, так и домашние животные. Заболевание представляет серьезную опасность, а появление клинических симптомов после заражения обычно свидетельствует о крайне тяжелом течении.

После укуса необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Профилактика бешенства включает курс из 6 прививок, причем начинать вакцинацию рекомендуется максимально быстро. Эффективность профилактических мер во многом зависит от того, насколько своевременно пострадавший обратился к специалистам.

Специалисты назвали семь неочевидных причин для обращения к ЛОР-врачу.

Фото: Piter.tv