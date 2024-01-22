Лут рассказала об обеспечении топливом сельхозпроизводителей

Российский министр по сельскому хозяйству Ольга Лут рассказала об обеспечении топливом агропромышленных производителей страны. Соответствующий комментарий чиновница из профильного ведомства федерального правительства сделала в комментарии журналистам телеканала "Россия-24". В настоящее время структура совместно с коллегами из министерств по экономическому развитию (МЭР) в ежедневном режиме контролируют поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территорию страны для проведения сезонных полевых работ.
По точечным вопросам у нас есть системное решение, которое мы предложили Минэнерго с выделением лимитов на регионы. Мы собрали всю информацию с регионов по направлению растениеводства и животноводства, и переработки по потребности в топливе до конца года помесячно.
рассказал Лут
Лут: в РФ рост цен на основные продукты за 10 лет не превышал общей инфляции.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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