Лут рассказала об обеспечении топливом сельхозпроизводителей

Чиновница акцентировала внимание СМИ на мерах, которые принимаются государством для бесперебойного снабжения регионов топливными ресурсами.

Российский министр по сельскому хозяйству Ольга Лут рассказала об обеспечении топливом агропромышленных производителей страны. Соответствующий комментарий чиновница из профильного ведомства федерального правительства сделала в комментарии журналистам телеканала "Россия-24". В настоящее время структура совместно с коллегами из министерств по экономическому развитию (МЭР) в ежедневном режиме контролируют поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территорию страны для проведения сезонных полевых работ.

По точечным вопросам у нас есть системное решение, которое мы предложили Минэнерго с выделением лимитов на регионы. Мы собрали всю информацию с регионов по направлению растениеводства и животноводства, и переработки по потребности в топливе до конца года помесячно. рассказал Лут

Лут: в РФ рост цен на основные продукты за 10 лет не превышал общей инфляции.

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