Лут: в РФ рост цен на основные продукты за 10 лет не превышал общей инфляции

Глава Минсельхоза выступила в ГД на правительственном часе.

Рост цен на основные продукты питания в России за последние десять лет не превышал общего уровня инфляции. Соответствующее заявление сделала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе правительственного часа, выступая на пленарном заседании в Государственной думе от 12 ноября. Чиновница из федерального правительства объяснила законодателям из нижней палаты, что в вопросе экономической доступности рост стоимости основных продуктов питания не превышал общих инфляционных показателей, а по ряду категорий даже отстает от нее. Также фиксируется последние годы устойчивый рост себестоимости продукции, связанный с удорожанием техники, энергетических ресурсов, логистики, заемных средств и прочих составляющих.

Здесь хочу особо отметить внимание, которое уделяется контролю ценовой ситуации на площадке Государственной думы, в частности, в рамках рабочей группы под председательством Алексея Васильевича Гордеева Оксана Лут, глава Минсельхоз России

Профильное ведомство остается в постоянном контакте с Минэкономразвития, Минпромторгом, ФАС России и другими министерствами для того, чтобы не допускать перекосов цен на внутреннем рынке. Оксана Лут заметила, что ради обеспечения стабильной ситуации в России есть все необходимые инструменты. Также правительством реализуются точечные меры поддержки, а также используются механизмы таможенно-тарифного регулирования.

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027.

Фото: Piter.tv