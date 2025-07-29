Режиссер "Бандитского Петербурга" Бортко получил подозрение от СБУ

Кинематографисту инкриминируют оправдание действий России.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения известному российскому режиссеру Владимиру Бортко за оправдания действий России и призывы к ядерным ударам. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.

В СБУ заявили, что режиссер фильма "Собачье сердце" и сериала "Бандитский Петербург" якобы призывал использовать ядерный арсенал России при проведении спецоперации на Украине

В сообщении отметили, что Бортко обвиняется по двум статьям — за пропаганду войны и оправдания военной агрессии. Также проводится досудебное расследование.

Режиссёр Владимир Бортко родился в Москве 7 мая 1946 года. Однако детство и юность он провёл в Киеве. Когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, то лишил Бортко государственных наград страны.

Ранее СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ, ему грозит пожизненный срок.

Фото: Pixabay.com