Актёр "Бандитского Петербурга" Арташес Алексанян умер перед 65-летним юбилеем

Артиста госпитализировали за три дня до смерти.

Актёр Арташес Алексанян, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", скончался в 64 года. Об этом сообщил его близкий друг Арутюн Богарян в соцсетях.

По предварительным данным, врачи диагностировали у актёра онкологическое заболевание. Алексаняна госпитализировали за три дня до кончины. Коллеги актёра надеялись, что он выздоровеет. Его сердце остановилось в ночь на 6 июля.

Арташес Алексанян родился 17 июля 1961 года. Он получил диплом ВГИКа, где учился в мастерской Армена Джигарханяна. В кинокарьере актёра съемки более чем в 30 сериалах и фильмах, среди которых "Гарегин Нжде", "Покер по правилам любви", "Ала Бала Ница" и "Русский ковчег". Он имеет звание заслуженного артиста Армении.

Ранее также из жизни ушёл театральный режиссёр и российский актёр Руслан Ибрагимов. Он также играл в сериале "Бандитский Петербург".

Фото: Piter.tv