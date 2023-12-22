Актер Роман Жилкин задержан в Петербурге за дебош

Его задержали на 48 часов.

За дебош в отделении петербургской полиции задержан актер сериала "Бандитский Петербург" Роман Жилкин. Об этом 26 мая пишет tg-канал "112".

Отмечается, что Романа Жилкина доставили вместе товарищами: один из них планировал написать заявление о мошенничестве. Однако ждать спокойно приятеля у актера не получилось. Он вышел на улицу и ходил вокруг служебных автомобилей, после чего закурил.

Полицейские поинтересовались, для чего Роман Жилкин петляет у машин. В ответ на это он начал грубить. Выяснилось, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он не прошел в отделение по просьбе правоохранителей для составления административного протокола за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии. Мужчину отвели туда насильно.

Романа Жилкина задержали на 48 часов.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)