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Приговор за выстрел пьяного мужчины в лицо администратору бара огласили в Петербурге
Сегодня, 13:58
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Приговор за выстрел пьяного мужчины в лицо администратору бара огласили в Петербурге

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Возбуждено уголовное дело, мужчина признал свою вину, извинился перед пострадавшим, но женщина не простила его.

В Петербурге Куйбышевский районный суд вынес приговор местному жителю, который осенью прошлого года устроил дебош в баре на Стремянной улице.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, инцидент произошел ранним утром 16 октября 2023 года. Пьяный мужчина использовал аэрозольное устройство, чтобы атаковать администратора заведения, выстрелив ему в лицо.

Возбуждено уголовное дело, мужчина признал свою вину, извинился перед пострадавшим, но женщина не простила его. Суд приговорил его к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге будут судить пенсионера за поджог автомобиля арендодателя.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей,

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