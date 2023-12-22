Приговор за выстрел пьяного мужчины в лицо администратору бара огласили в Петербурге

Возбуждено уголовное дело, мужчина признал свою вину, извинился перед пострадавшим, но женщина не простила его.

В Петербурге Куйбышевский районный суд вынес приговор местному жителю, который осенью прошлого года устроил дебош в баре на Стремянной улице.



По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, инцидент произошел ранним утром 16 октября 2023 года. Пьяный мужчина использовал аэрозольное устройство, чтобы атаковать администратора заведения, выстрелив ему в лицо.



Возбуждено уголовное дело, мужчина признал свою вину, извинился перед пострадавшим, но женщина не простила его. Суд приговорил его к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге будут судить пенсионера за поджог автомобиля арендодателя.

Фото: Piter.TV