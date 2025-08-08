С 8:12 станция работала только на выход.

Станцию метро "Балтийская" в Петербурге временно закрывали на вход. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Работа "Балтийской" была ограничена из-за попадания постороннего предмета в элементы эскалатора. С 8:12 станция была закрыта на вход и работала только на выход.

Спустя три минуты, в 8:15, станция открылась вновь. В метро призвали пассажиров проявлять и бдительность и следить за вещами. В связи с тем, что одежда и предметы могут попасть в механизм эскалатора, это может спровоцировать его остановку и ограничить работу вестибюлей станций.

Ранее мы сообщали, что петербурженку не пустили в метро с собакой в коляске на "Площади Мужества".

Фото: Piter.TV