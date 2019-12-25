На станции метро "Балтийская" подрались рабочие

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В петербургском метрополитене подрались пожилые рабочие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 7 августа в полицию Адмиралтейского района поступила информация о том, что на станции "Балтийская" упал 67-летний сотрудник и ударился головой. Его госпитализировали с расколотым черепом, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом костей свода и основания черепа. Пациента решено поместить в реанимацию.

Коллегу пострадавшего увезли в камеру, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Верности председатель ЖСК напал на мужчину и женщину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)