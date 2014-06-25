Пьяный тхэквондист избил до смерти прохожего в Нижне-Ивановском сквере

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу кандидата в мастера спорта по тхэквондо Юрия Астафьева. Его обвиняют в избиении случайного прохожего, которое привело к смерти пострадавшего. Инцидент произошёл 11 мая в Нижне-Ивановском сквере.

По данным следствия, Астафьев вместе с приятелем и новой знакомой по имени Алиса распивал крепкий алкоголь в парке. Компания попыталась найти сигареты у отдыхавшего неподалёку мужчины. Женщина вернулась к собутыльникам и заявила, что незнакомец к ней приставал. Спортсмен решил произвести впечатление на девушку и жестоко избил спящего человека.

Пострадавший смог самостоятельно добраться до своего жилья, однако на следующий день он скончался у себя дома от серьёзной травмы головы. Правоохранители оперативно установили причастность Астафьева к нападению. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Спортсмен находится под стражей, следствие продолжает сбор доказательств.

