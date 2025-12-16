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Поиски Усольцевых продлятся до 9 июня включительно
Сегодня, 7:52
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Поиски Усольцевых продлятся до 9 июня включительно

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Затем мероприятия будут временно приостановлены из-за отсутствия результата.

Поиски пропавшей  на территории Красноярского края в горной тайге семьи Усольцевых продлятся вплоть до девятого июня включительно. Соответствующее заявление журналистам сделали официальные представители регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве уточнили, что если мероприятия не дадут положительного результата, то поиски будут временно приостановлены.

Специалисты пояснили, что в поисках задействованы 10 федеральных спасателей. Ранее в Следственном комитете журналистам информационного агентства "ТАСС" упоминали, что помимо представителей спасательных служб участие принимают также представители силовых ведомств, Госохотнадзора, члены поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и местные добровольцы. В общей сложности поисках задействованы порядка 80 человек.

Напомним,  что семейная пара Ирина и Сергей вместе со своей пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье. Это произошло в сентябре 2025 года. Первые активные поиски в регионе начались спустя несколько дней после пропажи людей, когда женщина не вышла на работу. Следователи осмотрели транспортное средство пары, в котором не нашли туристического снаряжения. В машине также была обнаружена крупная сумма денежных средств.

СК возобновил дело самозанятой из Воронежа из-за сокрытия 168 рублей.

Фото: Следственный комитет России

Теги: красноярский край, лиза алерт, поиски, регионы, следственный комитет, усольцевы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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