СК: в деле Усольцевых рассматривают версию о несчастном случае в тайге

Следователи не нашли подтверждений большинству версий пропажи семьи в Красноярском крае.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии продолжает расследование дела об исчезновении семьи Усольцевых. Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего, сообщила в беседе с aif.ru помощник руководителя ведомства Анастасия Дядечкина.

По ее словам, правоохранители придерживаются двух версий: криминальная и несчастный случай. Все остальные не нашли подтверждений большинству версий пропажи супругов и их маленькой дочери в Красноярском крае.

На вопрос о поисках, Дядечкина отметила, что сейчас следователи сосредоточили работу на процессуальных действиях, которые не имеют отношения к полевым выходам.

Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Супруги собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. За этот период никаких следов двоих взрослых и ребенка найти не удалось.

Ранее эксперты предположили, что семью Усольцевых могли захоронить в известняке после жестокой расправы.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева