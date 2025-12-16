Пропавшую под Красноярском семью Усольцевых могли захоронить в известняке

Следствие полагает, что россиян уже нет в живых.

Анонимный источник из следственной группы выдвинул версию о криминальном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. В разговоре с журналистами телеканала "Царьград" эксперт высказал предположение о том, что пропавшие люди могли стать жертвами расправы в тайге в сентябре 2025 года. В настоящее время нет информации о том, за что семья могла быть приговорена злоумышленниками к такому развитию событий. Однако предполагается, что погибшие могут быть захоронены в известняке. Специалист заметил, что такой криминальный сценарий объясняет бесследное исчезновение туристов. Следствие намерено продолжить поиски до того момента, пока не будут найдены тела.

Также эксперт для издания Life добавил, что версия о падении в ущелье отметена, как и гипотеза о том, что семья скрылась самостоятельно. Самым фантастическим в расследовании было предположение о том, что Усольцевы в реальности улетели на вертолете в Монголию. Однако в день пропажи людей полетов в том районе не было из-за плохих погодных условий, а у площадки воздушных судов следователи не обнаружили следов. Сейчас правоохранительные органы полагают, что Усольцевых нет в живых. Недавно обнаруженный в тайге российского региона обломок палки для скандинавской ходьбы не связан с пропавшими. Установлено, что он оказался слишком старым и не мог принадлежать путешественникам.

На месте поисков семьи Усольцевых нашли обломок палки для скандинавской ходьбы.

Фото: Вконтакте / Ирина Усольцева