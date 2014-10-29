Названо место в США, где может находиться семья Усольцевых

Американские спецслужбы используют военные базы для укрытия перебежчиков, чтобы обезопасить их от возможной ликвидации.

Пропавшая в сентябре 2025 года семью Усольцевых могут укрывать на военном гарнизоне Форт-Брэгг в американском штате Северная Каролина. Такой версие в беседе с NEWS.ru поделился подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников.

По словам собеседника издания, в США действует целая система по приему и сокрытию иностранных разведчиков в зависимости от их статуса. Иванников предположил, что если Усольцевы бежали в Соединенные Штаты, то их могли спрятать в Форт-Брэгге. Это крупный военный гарнизон в штате Северная Каролина, где находится главный штаб командования специальными операциями американской армии.

По словам эксперта, в США помогают иностранным агентам получить поддельные документы и изменить внешность с помощью пластических операций. Если разведчик является статусным, то его прячут на военных базах, опасаясь ликвидации подпольщиками. Также Иванников напомнил и случаях сокрытия перебежчиков из СССР и России за рубежом. Эти механизмы тщательно отработаны и на Западе.

Следственный комитет России отрабатывает несколько версий исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Среди них несчастный случай и побег. Кроме того, рассматривалась версия о криминальном исчезновении супругов и их маленькой дочери.

Ранее мы сообщали, что сын Ирины Усольцевой предложил искать его пропавших в тайге родственников в Калифорнии.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева