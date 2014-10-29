Медведев рассказал, как Билл Гейтс не верил в интернет в российских школах

Зампред СБ РФ указал на то, что американец не верит в такое развитие технологий и возможностей, которые сейчас доступны в нашей стране.

В Москве сообщили о том, что глава американской компании Microsoft Билл Гейтс во время своего официального приезда в Россию высказывал сомнения в том, что все школы удастся подключить к интернету. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник накануне провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы "Единой России". Он заслушал предложение, озвученное главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским. На мероприятии стороны также обсудили вопросы цифровизации, в частности, работа Единой сети передачи данных (ЕСПД), через которую на территории нашей страны осуществляется доступ в интернет для школ.

Вы тоже привели в пример нашу единую сеть, которую мы создавали. Кстати, достаточно давно некий гражданин по имени Билл Гейтс… когда узнал, что у нас около 50 тысяч школ, он приезжал тогда, в Россию, он говорил, что это невозможно было сделать на такой территории как российская. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Экс-президент России уточнил, что Билл Гейтс высказывал опасения о возможности подключить все российские школы к интернету во второй половине нулевых годов. На тот момент бизнесмен связывал трудности именно с большими расстояниями. Дмитрий Медведев заметил, что тогда технологии были другими, однако уже тогда власти начали решать задачу. Сейчас же во всех образовательных учреждениях доступен интернет на хорошей скорости.

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Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев