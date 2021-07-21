Минпросвещения определило продолжительность школьных перемен

Появились рекомендации по организации школьного питания.

На российской территории перемены между уроками в образовательных учреждениях должны длиться не менее десяти минут, а большая перемена — 20-30 минут. Соответствующими положениями из методических рекомендаций министерства по просвещению поделились журналисты из информационного агентства "РИА Новости". В СМИ уточнили, что в тексте документа говорится о том, что большая перемена наступает после второго или третьего урока. Вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков.

Специалисты добавили, что продолжительности большой перемены должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. Также учреждениям важно учитывать пропускную способность помещения, где питаются дети. Это нужно для того, чтобы избежать перегрузки столовой и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня.

В Минпросвещения назвали продолжительность уроков у первоклассников.

Фото: Piter.tv