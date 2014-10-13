В деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей

Зона захламления состояла из строительного и древесного лома, автомобильных покрышек, старых оконных рам со стеклопакетами, полиэтиленовых отходов и прочих материалов.

Благодаря бдительности местных жителей территория в Лужском районе была очищена от незаконных отходов. По их обращению специалисты Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области провели проверку в деревне Большая Дивенка.

В ходе патрулирования рядом с контейнерной площадкой инспекторы обнаружили стихийное скопление мусора общим объемом порядка десяти кубометров. Зона захламления состояла из строительного и древесного лома, автомобильных покрышек, старых оконных рам со стеклопакетами, полиэтиленовых отходов и прочих материалов.

Надзорный орган оперативно отреагировал на нарушение: в адрес администрации Мшинского сельского поселения было направлено предостережение с требованием устранить несанкционированную свалку. Местные власти подтвердили исполнение требований – территория полностью очищена и приведена в надлежащее санитарное состояние.

Как отмечают региональные СМИ, участок остается на контроле Эконадзора для предотвращения повторных случаев сброса мусора.

Ранее мы сообщили о том, что незаконную свалку отходов обнаружили в деревне Екатериновка.

Фото: Эконадзор Ленобласти