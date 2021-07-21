В Ленобласти выросли площади частных домов

Эксперты отмечают качественную трансформацию регионального рынка недвижимости.

За семь месяцев 2026 года Управление Росреестра по Ленинградской области поставило на кадастровый учет более 14,5 тысячи жилых домов. Как сообщает пресс-служба ведомства, регистрация проводилась как на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так и на садовых территориях.

Эксперты отмечают качественную трансформацию регионального рынка недвижимости. Средняя площадь частного коттеджа на землях ИЖС увеличилась до 146 квадратных метров, что на 7 "квадратов" превышает показатели прошлого года.

При этом общая площадь учтенных объектов за этот период составила почти два миллиона квадратных метров – 972 025 кв. м пришлось на ИЖС (6 662 дома) и 968 980 кв. м на садовые участки (7 933 дома). На садовых территориях средняя площадь остается стабильной — около 122 кв. м, что говорит об уравновешенном спросе.

Специалисты также напоминают о действии закона № 487-ФЗ, закрепляющего принцип "Построил – оформи". Эксплуатация жилых домов без прохождения кадастрового учета и регистрации прав теперь запрещена. Нарушение этого правила лишает владельцев возможности официально зарегистрироваться по адресу или законно подключить инженерные сети.

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Фото: Piter.TV