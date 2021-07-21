США и еще 40 стран призвали уведомлять о пусках баллистических ракет за 24 часа

Союзники презентовали ряд условий через представительство ООН в Женеве.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе и еще 40 стран выступили с совместным заявлением, опубликованном на сайте постоянного американского представительства при ООН в Женеве. В документе они призвали государства не менее чем за сутки сообщать о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и космических ракет-носителей.

Мы призываем все страны, в особенности государства, обладающие ядерным оружием, которые осуществляют пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и космических ракет-носителей, уведомлять о таких пусках не менее чем за 24 часа. текст обращения

Специалисты пояснили, что такие уведомления должны содержать в себе ​​информацию о классе баллистической ракеты или ракеты-носителя, планируемом окне запуска, районе старта и планируемом направлении. Дополнительно государствам следует выпускать четкие уведомления для летчиков и моряков в соответствии с международными стандартами для снижения рисков,. В том числе распространять данные о предполагаемых районах падения или приземления объектов.

В США провели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III.

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