Тропа смерти. На месте пропажи семьи Усольцевых нашли завалы из глыб

В районе исчезновения Усольцевых легко потеряться из-за сложного рельефа.

В районе скалы Буратинка Красноярского края, где в сентябре 2025 года таинственно пропала семья Усольцевых, путь без тропы сильно осложнен из-за завалов из глыб. Новыме подробности о месте пропажи супругов сообщил в беседе с aif.ru опытный турист Алексей Кулеш.

Он отметил, что рельеф нагорья, где исчезли Усольцевы, очень коварен, а погода меняется очень часто. Таким образом, живописный склон превращается в смертельную западню. Кроме того, путь для туристов без тропы невероятно сложен.

Это сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросшие толстым слоем мха, который скользит под ногой даже в сухую погоду Алексей Кулеш, турист

Собеседник издания отметил, что между этими глыбами есть огромные ниши и провалы. Кулеш предположил, что Усольцевы решили спуститься в такую расщелину, чтобы укрыться от непогоды, однако выбраться наружу им не удалось из-за травм или обездвиживания.

Ранее прозвучала версия о криминальном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае, о том, что пропавшие люди могли стать жертвами расправы в тайге и их могли захоронить в известняке. Другой эксперт предположил, что супруги Усольцевы и их дочь могут сейчас находится в Соединённых Штатах.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева