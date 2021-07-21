Сын Усольцевой предложил искать его пропавших в тайге родственников в Калифорнии

Даниил рассказал о месте, где проживает бывшая жена и сын главы семьи Усольцевых.

Сын пропавшей вместе с мужем и дочерью в сентябре 2025 года в тайге на территории Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов считает, что его родственники могут находиться в Калифорнии в США. Сейчас там живут бывшая жена и сын главы семьи. Соответствующими данными с "ТАСС" поделился источник. Известно, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Первые масштабные поиски семьи результатов не принесли. В начале июня текущего года на место исчезновения граждан выезжали специалисты, далее было решено поисовые мероприятия приостановить. Ранее Даниил Баталов сообщил информационному агентству "ТАСС" о том, что надеется на то, что его родственники живы и могут находиться за границей.

Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли. <...> Других родственников или друзей за границей у них я не знаю. Даниил Баталов, родственник

Напомним, что Следственный комитет России изначально отрабатывал несколько версий исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Речь шла о несчастном случае, побеге и криминальной версии. На данный момент точный маршрут, по которому семья планировала идти в Кутурчинском Белогорье, неизвестен. В первых масштабных поисках россиян было задействовано до полутора тысяч человек. Сейчас добровольцы и следователи планируют точечные поиски пропавших.

"Нам мешали жить проблемы". Друг Усольцевых получил сообщение от пропавшей семьи.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева