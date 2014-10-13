Поезда из Керчи в Петербург задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту

В целом после инцидента опоздания фиксируются у 15 пассажирских поездов, курсирующих между материковой частью России и полуостровом.

Поезда № 7 и № 8, следующие по маршруту Керчь — Петербург, задерживаются в пути. Причиной сбоя расписания стала временная остановка движения транспорта по Крымскому мосту на территории Краснодарского края. Информацию о нарушении графика официально подтвердили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Согласно данным ведомства, ситуация с перекрытием моста затронула не только составы из Керчи. В целом после инцидента опоздания фиксируются у 15 пассажирских поездов, курсирующих между материковой частью России и полуостровом. Время задержки составов варьируется от 30 минут до 7 часов: поезд №077 Петербург — Симферополь отстаёт от графика на 9,5 часа, а поезд №007 Петербург — Севастополь опаздывает на 8,5 часа. Наибольшее опоздание среди крымских направлений зафиксировано у поезда №028 Симферополь — Москва – оно составляет 10 часов.

В настоящее время железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации времени простоя и скорейшего возвращения к штатному расписанию. Для удобства путешественников часть рейсов перенаправляется до станции Керчь Южная, где организованы автобусные пересадки по согласованным маршрутам. Кроме того, пассажирам поездов, чья задержка превышает четыре часа, предоставляется питьевая вода и питание.

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