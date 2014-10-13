Менеджеры по продажам и администраторы возглавили рейтинг соискателей в Петербурге

Тенденции петербургского рынка отражают общую картину по стране.

Специалисты по продажам и администраторы стали абсолютными лидерами на рынке труда в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые приводит ТАСС.

Согласно представленной статистике, менеджеры по продажам и работе с клиентами уверенно возглавили рейтинг – на эту сферу приходится 142,6 тысячи резюме от соискателей из города на Неве. Вторую строчку заняли администраторы с показателем в 87,1 тысячи анкет.

В пятерку наиболее популярных профессиональных направлений также вошли руководители проектов (64,2 тыс. резюме), программисты и разработчики (59,5 тыс.), официанты, бармены и бариста (53,9 тыс.). Замыкают десятку самых массовых профессий упаковщики, комплектовщики и маркировщики (52,6 тыс.), водители и экспедиторы (52,4 тыс.), дизайнеры и художники (46,6 тыс.), бухгалтеры (42 тыс.), а также продавцы-консультанты и кассиры (39,9 тыс.).

Тенденции петербургского рынка отражают общую картину по стране. По данным того же сервиса за 2026 год, россияне чаще всего претендуют на позиции менеджеров по продажам (1,6 млн резюме), администраторов (почти 900 тыс.) и специалистов рабочих специальностей – упаковщиков, комплектовщиков и водителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчины и специалисты в возрасте 35–45 лет чаще других покидают работу на испытательном сроке.

Фото: Piter.TV