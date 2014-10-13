Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях ночного налета БПЛА ВСУ.

На протяжении ночи Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников Вооруженных сил. Украины. Соответствующее заявление через собственные аккаунты в социальных сетях сделал местный губернатор Вениамин Кондратьев. Чиновник из российского региона уведомил население о том, что под ударом киевского режима оказались территории Новороссийска, Анапы, Геленджика и Темрюкского района. Под обстрелы дроны попали гражданские объекты мирные граждане.

К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края

Чиновник дал поручение главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь родным жертвы трагедии. Также пострадали восемь человек, в числе которых есть один несовершеннолетний. Их госпитализировали в медицинское учреждение. При необходимости пациентов готовы забрать краевые профильные структуры. Сообщается также о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные здания, а также четыре предприятия. На местах инцидентов работают оперативные и специальные службы. В ближайшее время к оценке последствий атаки БПЛА приступит муниципальная комиссия. Для населения развернуты пункты временного размещения, в которых остаются порядка 90 человек.

Уточняется, что в поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек., однако несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. В Анапе обломки беспилотника повредили жилой дом, пострадали два человека. Далее им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали два человека. Их доставили в медицинское учреждение.

Девушка погибла при атаке ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре.

Фото: MAX, Telegram / Вениамин Кондратьев