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Девушка погибла при атаке ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре
Сегодня, 14:35
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Девушка погибла при атаке ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре

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Трагедия произошла во время ночной волны налетов украинских дронов на объекты компании Wildberries на юге России.

Девушка получила тяжелые ранения во время атаки БПЛА на складской комплекс в Краснодаре. Позже пострадавшая скончалась в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что еще три человека остаются под наблюдение медиков в больницах Краснодара, а шестеро пострадавших получили помощь амбулаторно. 

На самом складе Wildberries сотрудники МЧС остановили распространение пожара. В тушении задействовали 37 единиц техники,  105 человек и вертолет.

Однако повреждения получили стоявшие рядом с местом происшествия школьные автобусы. Часть транспорта отправят на ремонт. Губернатор поручил местным властям продумать и изменить маршруты так, чтобы к началу учебного года дети могли спокойно ездить в школу.

Ранее во время ударов БПЛА по автомойке Белгорода погиб мирный житель и  еще 10 человек попали с ранениями в больницу.

Фото: Piter.TV

Теги: wildberries, атака всу на краснодар, атака на склады wildberries
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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