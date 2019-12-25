Девушка погибла при атаке ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре

Трагедия произошла во время ночной волны налетов украинских дронов на объекты компании Wildberries на юге России.

Девушка получила тяжелые ранения во время атаки БПЛА на складской комплекс в Краснодаре. Позже пострадавшая скончалась в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что еще три человека остаются под наблюдение медиков в больницах Краснодара, а шестеро пострадавших получили помощь амбулаторно.

На самом складе Wildberries сотрудники МЧС остановили распространение пожара. В тушении задействовали 37 единиц техники, 105 человек и вертолет.

Однако повреждения получили стоявшие рядом с местом происшествия школьные автобусы. Часть транспорта отправят на ремонт. Губернатор поручил местным властям продумать и изменить маршруты так, чтобы к началу учебного года дети могли спокойно ездить в школу.

Ранее во время ударов БПЛА по автомойке Белгорода погиб мирный житель и еще 10 человек попали с ранениями в больницу.

Фото: Piter.TV