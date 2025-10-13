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Объект Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атаки БПЛА, идет тушение огня
Сегодня, 9:02
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Объект Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атаки БПЛА, идет тушение огня

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Уточняется, что поставки товаров перенаправлены на другие логистические объекты.

Возгорание из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге Свердловской области. Соответствующими данными с аудиторией поделились через социальные сети представители пресс-службы  объединенной Wildberries и Russ (РВБ). В настоящее время известно о том, что  на месте инцидента работают пожарные расчеты. Руководство провело на объекте заблаговременную эвакуацию. Также RWB уведомила подписчиков в социальных сетях о временном ограничении приема текущих поставок. Маршруты изменены на другие объекты.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер пояснил, что на кровлю склада в Екатеринбурге упали три БПЛА. Сведения о пострадавших не поступали.  Около 800 человек эвакуировали после возгорания на объекте по информации от полномоченного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Такие данные эксперт предоставил своей аудитории в национальном мессенджере "Макс".

Напомним, что в последние недели украинские БПЛА атаковали объекты Wildberries, размещенные на Ставрополье, в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, а также Ленинградской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Владимирской областях. В результате происшествия несколько человек погибли, десятки сотрудников получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах.

Барахолку у сгоревшего склада Wildberries проверят на законность.

Фото: Telegram / Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ

Теги: wildberries, беспилотники, екатеринбург, регионы, свердловская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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