Объект Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атаки БПЛА, идет тушение огня

Уточняется, что поставки товаров перенаправлены на другие логистические объекты.

Возгорание из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге Свердловской области. Соответствующими данными с аудиторией поделились через социальные сети представители пресс-службы объединенной Wildberries и Russ (РВБ). В настоящее время известно о том, что на месте инцидента работают пожарные расчеты. Руководство провело на объекте заблаговременную эвакуацию. Также RWB уведомила подписчиков в социальных сетях о временном ограничении приема текущих поставок. Маршруты изменены на другие объекты.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер пояснил, что на кровлю склада в Екатеринбурге упали три БПЛА. Сведения о пострадавших не поступали. Около 800 человек эвакуировали после возгорания на объекте по информации от полномоченного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Такие данные эксперт предоставил своей аудитории в национальном мессенджере "Макс".

Напомним, что в последние недели украинские БПЛА атаковали объекты Wildberries, размещенные на Ставрополье, в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, а также Ленинградской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Владимирской областях. В результате происшествия несколько человек погибли, десятки сотрудников получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах.

Барахолку у сгоревшего склада Wildberries проверят на законность.

Фото: Telegram / Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ