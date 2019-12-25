В Ленобласти 9 октября протестируют сирены и громкоговорители

Сирены в Ленобласти прозвучат в рамках проверки системы оповещения.

В Ленинградской области перенесли проверку готовности системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители протестируют в пятницу, 9 октября, с 10:00 до 12:00.

В ходе проверки в тестовом режиме жителей региона проинформируют об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории Ленинградской области.

Кроме того, 9 октября с 10:43 до 10:44 по телевидению покажут проверочный видеоролик. В администрации Ленинградской области призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие и не паниковать во время проверки.

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Фото: Piter.TV