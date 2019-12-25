Фанаты Канье Уэста подали 7 исков к организаторам несостоявшихся концертов

Покупатели билетов на шоу Канье Уэста продолжают судиться с организаторами.

В петербургских районных судах зарегистрировали 7 исков от покупателей билетов на несостоявшиеся концерты Канье Уэста. Об этом 6 октября сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Иски поданы к ООО "Сэй Эдженси" и ООО "Интикетс", которое указано в качестве агента. Дела зарегистрированы в Выборгском, Калининском, Красносельском, Московском, Петроградском и Приморском районных судах.

Концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене", однако в итоге были отменены. Об отмене объявила американская компания Access Opera, являющаяся партнером турне артиста.

После отмены мероприятий полиция и прокуратура начали проверку возможного мошенничества при продаже билетов. Российский организатор концертов Say Agency также стал ответчиком по искам покупателей.

Начало возврата денег за билеты организаторы обещали с 12 октября. При этом некоторые покупатели уже сообщили о получении средств обратно.

Ранее Захарова назвала выступление Канье Уэста в Петербурге недопустимым.

Фото: сайт Say Agency