Петербургскую бизнесвумен будут судить за налоговый долг в 65 млн рублей

В Петербурге дело о неуплате 65 млн рублей налогов передали в суд.

В Петербурге уголовное дело в отношении руководителя компании, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на сумму более 65 млн рублей, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемая предоставляла в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями о налоговых вычетах по НДС. В результате федеральный бюджет недополучил более 65 млн рублей.

Во время расследования женщина погасила 1 млн рублей задолженности. Для обеспечения возмещения оставшейся суммы в размере более 64 млн рублей на имущество компании наложили арест. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге завершили расследование дела в отношении генерального директора транспортной компании, которого обвиняли в уклонении от уплаты 220 млн рублей налогов за 5 лет. Производство прекратили после того, как компания полностью погасила задолженность, а также пени и штрафы на сумму около 400 млн рублей.

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Фото: Piter.TV