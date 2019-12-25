В Петербурге за неделю выявили свыше 24 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

Более 24 тысяч петербуржцев заболели ОРВИ и гриппом на 40-й неделе года.

В Петербурге и Ленинградской области продолжается умеренный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 40-й неделе 2026 года в Северной столице зарегистрировали более 24,1 тысячи случаев, а в Ленинградской области — свыше 13,9 тысячи. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

По данным вирусологического мониторинга, в настоящее время в Петербурге и Ленинградской области преимущественно выявляют вирусы негриппозной этиологии.

Специалисты напоминают, что одним из основных способов профилактики гриппа остается вакцинация. Для формирования иммунитета после прививки требуется около 2 недель.

В период сезонного подъема заболеваемости петербуржцам и жителям Ленобласти рекомендуют регулярно мыть руки, по возможности избегать массовых мероприятий и при появлении симптомов респираторной инфекции оставаться дома. Заболевших детей не следует отправлять в школы и детские сады.

Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, помогает ли острая пища бороться с вирусами.

Фото: Piter.tv