Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, помогает ли острая пища бороться с вирусами

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти подтвердили мнение о том, что острая пища помогает организму бороться с бактериями и вирусами. Однако есть нюанс.

За "огненный" вкус отвечает вещество капсаицин, содержащееся в различных острых специях.

Научно доказано, что капсаицин действительно обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Пресс-служба Роспотребнадзора

При этом капсаицин действует локально, то есть на те микроорганизмы, которые попадают в организм непосредственно вместе с острой пищей.

Острая еда – не лекарство и не панацея. Она не лечит уже развившуюся инфекцию (например, грипп или ОРВИ) и не заменяет основные меры профилактики: мытье рук, вакцинацию и здоровый образ жизни. Роспотребнадзор

Фото: pxhere