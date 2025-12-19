  1. Главная
Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, помогает ли острая пища бороться с вирусами
Сегодня, 11:57
157
За "огненный" вкус отвечает вещество капсаицин.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти подтвердили мнение о том, что острая пища помогает организму бороться с бактериями и вирусами. Однако есть нюанс. 

За "огненный" вкус отвечает вещество капсаицин, содержащееся в различных острых специях. 

Научно доказано, что капсаицин действительно обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

При этом капсаицин действует локально, то есть на те микроорганизмы, которые попадают в организм непосредственно вместе с острой пищей. 

Острая еда – не лекарство и не панацея. Она не лечит уже развившуюся инфекцию (например, грипп или ОРВИ) и не заменяет основные меры профилактики: мытье рук, вакцинацию и здоровый образ жизни. 

Роспотребнадзор 

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор перечислил сезонные продукты января. 

Фото: pxhere 

Теги: острая пища, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

