Учредителя производства задержали после пожара в Петербурге с четырьмя погибшими

Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемый задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте.

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение одному из учредителей организации, арендовавшей ангар для химического производства вблизи Финляндского вокзала. Трагедия произошла вечером 8 июня: в результате пожара погибли четыре человека, ещё двое пострадали и были госпитализированы.

Уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Как сообщили в пресс-службе городского главка СК России, предварительным следствием установлено, что обвиняемый вместе с другими сотрудниками организации осуществлял работу в арендованном помещении в Калининском районе. Они нарушили установленные требования безопасности, не обеспечив должный уровень защиты жизни и здоровья потребителей при производстве, хранении и сбыте химической продукции.

Вследствие этих нарушений вечером 8 июня произошла детонация химического вещества, что вызвало обрушение бетонной конструкции и пожар. По предварительной версии, причиной стала детонация паров ацетона. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров из 1500 общей площади ангара. Огонь полностью потушили к трём часам ночи. В тушении участвовали 64 спасателя и 15 единиц техники. Повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале.

После разбора завалов нашли тела двух мужчин (в том числе собственника производственной фирмы) и двух женщин. Ранее, 9 июня, следователи и полицейские провели обыски в офисе компании на Большом Сампсониевском проспекте. Обвиняемый задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте. Назначены необходимые экспертизы.

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Видео: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу