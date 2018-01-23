Эксперты выяснили, чем грозит двигателю смешивание АИ-92 и АИ-95

Багажник на крыше добавляет 1–2 литра расхода на 100 км.

Эксперты издания "За рулём" разобрали популярные автомобильные мифы, связанные с топливом и эксплуатацией машин. Они опровергли мнение, что смешивание бензина АИ-92 и АИ-95 может привести к расслоению топлива. По стандартам плотность всех видов бензина лежит в одном диапазоне — от 725 до 780 кг/куб. м при 15°C. Разница незначительна и нивелируется вибрацией при движении.

Октан-корректоры, по словам экспертов, почти бесполезны: они повышают октановое число всего на 1–1,5 единицы. Это средство экстренное, и его постоянное использование не рекомендуется.

Езда с почти пустым баком не опасна для бензонасоса — он охлаждается топливом в пластиковом стакане, забор происходит из нижней точки, а при полной выработке топлива контроллер отключает питание насоса.

Багажник на крыше заметно портит аэродинамику — расход вырастает на 1–2 литра на 100 км, особенно на трассах. Груз лучше класть в салон или штатный багажник.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге экс-инспектор ГИБДД слил бензин и случайно спалил две служебные BMW.

Фото: Piter.TV