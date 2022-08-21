Набиуллина предложила ужесточить штрафы за отсутствие ОСАГО

ЦБ хочет повысить сборы по ОСАГО через штрафы.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила пересмотреть систему штрафов для водителей без полисов ОСАГО. По её словам, это может принести страховым компаниям дополнительную прибыль и повысить сборы. Сейчас выдача ОСАГО убыточна для страховщиков — убыточность достигает 103%, заявила глава ЦБ на заседании президиума Госсовета, которое провёл Владимир Путин.

Министр финансов Антон Силуанов на том же заседании предложил направлять деньги дорожного фонда на субсидирование стоимости перевозок, чтобы найти дополнительные источники финансирования общественного транспорта.

В июле Минфин уже разработал поправки, исключающие выплаты по ОСАГО сверх лимита в 400 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv