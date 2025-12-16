Полиция задержала мужчину за хулиганство у алкомаркета на Пулковском шоссе

В ходе перепалки злоумышленник применил перцовый газовый баллончик, распылив его в лица потерпевшим, после чего скрылся.

9 июня около 05:00 утра у входа в алкомаркет на Пулковском шоссе, дом 14, произошёл конфликт. Как сообщает пресс-служба полиции Московского района, нетрезвый мужчина вступил в ссору с 50-летней женщиной и её знакомым после сделанного ему замечания. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе перепалки злоумышленник применил перцовый газовый баллончик, распылив его в лица потерпевшим, после чего скрылся. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в офтальмологический центр. После оказания помощи они были отпущены.

Сотрудники полиции отреагировали оперативно. Спустя всего пару часов подозреваемый был задержан. У него изъят использованный газовый баллон. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе рецидивист напал с ножницами на администратора магазина при краже.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти