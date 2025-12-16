В Приморском районе рецидивист напал с ножницами на администратора магазина при краже

Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Вечером 8 июня в торговом центре, расположенном на Планерной улице, 59, произошёл инцидент с нападением на сотрудника. Как сообщили в полиции, неизвестный мужчина похитил с прилавка очки и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Остановить злоумышленника попытался администратор магазина. Это привело к конфликту, в ходе которого подозреваемый нанёс сотруднику удар ножницами, причинив телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям 9 июня преступник был задержан. Им оказался 24-летний местный житель без официального места работы, который является фигурантом почти десятка уголовных дел за кражи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой"). Решением суда он заключён под стражу.

Ранее полиция задержала подозреваемого в нападении с перцовым баллончиком на иностранца на Лиговском.

Фото: Piter.TV