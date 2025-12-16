Полиция задержала подозреваемого в нападении с перцовым баллончиком на иностранца на Лиговском

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").

2 июня 2026 года сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Кировского района по подозрению в нападении на мужчину в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 19 мая в парке на Лиговском проспекте. Потерпевший, 36-летний мужчина, уроженец одной из африканских стран, обратился в полицию Центрального района на следующий день, 20 мая. Он сообщил, что неизвестный без видимых причин распылил ему в лицо перцовый баллончик. В результате нападения у пострадавшего был диагностирован химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). Личность злоумышленника установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России. Известно, что задержанный ранее уже имел судимость.

Подозреваемый заключён под стражу на основании статьи 91 УПК РФ. Следствие продолжается.

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Фото: Piter.TV