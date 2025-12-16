В Петербурге продают этаж из шести комнат за 355 миллионов рублей

Три квартиры объединили в одно жильё площадью 720 квадратных метров. Объект находится в пятиэтажном доме конца 1800-х годов. Лифта в здании нет, но владельцы обещают возможность установки индивидуального подъёмника.

Самое дорогое жильё на вторичном рынке России, продающееся целым этажом, обнаружено в Петербурге. Как пишет ТАСС, речь идёт о трёх квартирах, объединённых в одну. Общая площадь шести комнат составляет 720 квадратных метров, а стоимость объекта достигла 355 млн рублей.

Объединённые квартиры расположены на верхнем этаже пятиэтажного дома, построенного в конце 1800-х годов по заказу швейцарского булочника Ф. К. Вебера. Кухня без отделки занимает 100 квадратных метров. В объявлении указано, что возможна перепланировка. Лифт в доме отсутствует, однако допускается установка индивидуального подъемника на свой этаж.

Кроме того, в топ самого дорогого жилья России вошла пятикомнатная квартира в Приморском районе Петербурга за 37 млн рублей. Её площадь составляет 260 квадратных метров. Объект находится на верхнем этаже 24-этажного дома и представляет собой две объединённые квартиры с террасой на крыше.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV