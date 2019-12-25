Петербуржца ждёт суд за избиение 80-летнего пенсионера шпателем

Между мужчинами произошел спор из-за лифта.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что ударил пенсионера шпателем из-за спора о лифте. Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

Утром 27 ноября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил очистить от наклеек и объявлений лифт на 5 этаже в доме по Гостилицкому шоссе в Петергофе. Мужчина взял шпатель и ведро с водой. Заблокировав двери лифта ведром, он приступил к работе. В этот момент с 8 этажа по лестнице стал спускаться 80-летний житель дома, который сделал мужчине замечание из-за блокировки лифта.

Завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес пенсионеру неоднократные удары шпателем по голове, лицу и правой кисти. Экспертиза показала, что потерпевшему причинен вред здоровью легкой степени тяжести. Обвиняемый пояснил, что "просто вспылил" после словесного конфликта.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения. Прокурор района в защиту прав пожилого потерпевшего также направил в суд исковое заявление о возмещении обвиняемым морального вреда.

