"Дети испугались, кричали": в лифте петербургской многоэтажки рухнула кабина с 13 пассажирами

рое пострадавших, включая восьмилетнего ребенка.

Утром 5 марта в доме №10 на Новгородском проспекте в Петербурге рухнул лифт, в котором находились 13 человек. По данным городского комитета по здравоохранению, на восьмом этаже кабина внезапно начала падать и остановилась чуть ниже первого этажа.

Предварительная причина — перегруз: лифт рассчитан на 10 человек общим весом до 630 килограммов. Пострадали трое: двое взрослых мужчин и восьмилетний ребенок, сообщает прокуратура Петербурга. Один из пассажиров, 38-летний Иван, рассказал, что отводил в детсад пятилетнего сына. По его словам, кабина стала тяжелее после 9‑го этажа и полетела вниз.

Я тут же взял сына на руки. Лифт, судя по всему, держали тормоза, поэтому падение было не катастрофичным, но болезненным. Дети очень испугались, кричали. У меня подозрение на перелом ноги. Сын отделался испугом. Иван, очевидец

Многоэтажку построили в 2015 году, в ней 24 этажа и 1774 квартиры. Иван считает, что проблема в том, что в их подъезде всего два лифта, хотя в соседних подъездах — по три.

Прокуратура проводит проверку и оценит, соблюдались ли управляющей компанией нормативные требования по безопасному использованию лифтового оборудования.

