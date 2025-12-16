В Сибири школьники спасли из горящего дома женщину с двумя малышами

Мальчики 12 и 14 лет помогли пострадавшим выбраться из горящего дома.

Двое российских подростков спасли в городе Ужуре Красноярского края из горящего дома женщину с двумя малолетними детьми. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС России. В экстренном ведомстве указали, что на территории частного жилого дома загорелась веранда. Очевидцы заметили задымление на участке. В этот момент в комнате спали мама с двумя малышами. Соседи вызвали спасателей, пока несовершеннолетние герои бросились в дом.

Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам 6-месячного ребенка, потом старшего 2-летнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу. пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В ГУ МЧС пояснили, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали восемь человек личного состава и две единицы техники. По предварительной версии случившегося, произошло короткое замыкание электрической проводки. В результате сеть не выдержала нагрузки. Это могло произойти из-за включенной на веранде стиральной машины и светильника.

Директор конного клуба на Ропшинском шоссе поблагодарила за помощь в спасении лошадей после пожара.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю