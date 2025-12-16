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Стало известно, до какого возраста дети могут бесплатно ездить в транспорте
Сегодня, 10:19
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Стало известно, до какого возраста дети могут бесплатно ездить в транспорте

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Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении.

Право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте имеют дети до семи лет. А на междугородних направлениях до пяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

Причем отдельное место таким пассажирам на городском и пригородном транспорте не предоставляется. Для того, чтобы получить бесплатный проезд, необходимо подтвердить возраст ребенка. Без свидетельства о рождении контролер может потребовать внести оплату как за безбилетного пассажира.

Ранее сообщалось, что в Петербурге оштрафовали владельцев шумных автомобилей и мотоциклов. На прошлой неделе поймали 23 таких водителя. В полиции подчеркнули, что главная цель этих мероприятий – не наказание ради наказания, а восстановление тишины и комфортной городской среды для жителей.

Фото: Magnific 

Теги: дети, проезд, юрист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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