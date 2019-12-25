Подросток в Башкирии воткнул секатор себе в лицо во время игр с братом

Лезвие садового орудия попало в щеку школьника, до глазницы оставалось меньше миллиметра.

В башкирском городе Дюртюли 14-летний подросток во время игр с братом случайно воткнул себе секатор в лицо. Об этом сообщил в ВКонтакте министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел, когда мальчик играл с братом во дворе. Несовершеннолетний взял в руки секатор и в какой-то момент ручка инструмента сорвалась, После этого острие впилось мальчику в щеку и глубоко застряло в верхней челюсти.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезной травмой. Металлический фрагмент прошел сквозь мягкие ткани и стенку пазухи. До глазницы оставалось меньше миллиметра — любое движение могло привести к полной потере зрения.

Хирурги оперативно прооперировали подростка — секатор удалили через минимальный доступ. Сейчас состояние подростка стабилизировалось. Его жизни и зрению ничего не угрожает, сейчас он находиться под присмотром медиков.

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Фото: ВКонакте/глава Минздрава Башкоркостана Айрат Рахматуллин