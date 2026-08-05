В Ростове-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили

В МВД распространили фоторобот подозреваемого из Запорожской области, из-за которого возникло возгорание.

На территории города Ростов-на-Дону загорелась автозаправочная станция и припаркованные поблизости транспортные средства. Соответствующими сведениями с подписчиками в социальных сетях поделился местный глава Александр Скрябин. Российский чиновник из региона отметил, что причиной так их последствий для машин и объекта топливной инфраструктуры стали "нарушения требований пожарной безопасности".

Известно, что ЧП зафиксировано в Северном жилом массиве города. В настоящее время информации о пострадавших лицах нет. Правоохранительные органы разыскивает мужчину, который устроил пожар на автозаправочной станции. Подозреваемым является человек 1982 года рождения, который приехал в Ростовскую область из Запорожья. В пресс-службе МВД уточнили, что сначала фигурант расследования заправил находившиеся в машине емкости, после чего "не убедился в безопасности" и оставил транспортное средство. По версии полиции, именно эти действия привели к воспламенению на объекте. Дополнительно оперативники опубликовали в открытом доступе фотографию подозреваемого и видеозаписи с места инцидента. На кадрах видно, что полностью сгорели несколько автомобилей.

В 9 районах Ростовской области ночью уничтожили около 40 БПЛА.

Фото: Telegram / Александр Скрябин, Видео: Вконтакте / ГУ МВД России по Ростовской области