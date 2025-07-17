В УВКПЧ надеются, что удары по мирному населению будут прекращены.

Стороны конфликта между Киевом и Москвой обязаны принимать все возможные меры, чтобы не допускать жертв среди мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Соответствующими статистическими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники пресс-службы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ответ на просьбу СМИ прокомментировать удар Вооруженных сил Украины по Геленджику.

Вчерашние удары беспилотников по Геленджику и сегодняшние — по Московской области — свидетельствуют об эскалации. Это ведет к росту числа пострадавших мирных жителей. Марта Уртадо, официальный представитель УВКПЧ

Напомним, что ранее в селе Архипо-Осиповка при падении обломков БПЛА противника погибли семь человек и еще 58 отдыхающих получили ранения. После инцидента 21 человека местные медики госпитализировали. В официальных сообщениях не говорится о том, какая именно территория в населенном пункте подверглась атаке. В ночь на 4 августа при налете дронов ВСУ на промышленную зону Новоселок около подмосковного Чехова пятеро погибли, еще десять человек считаются пострадавшими.

В ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ.

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