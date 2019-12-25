В ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ

Указали на рост зараженных и отсутствии необходимого лечения у тех, кто живет с инфицированными.

Дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому всплеску эпидемии на планете и свести на нет достигнутый за последние десятилетия прогресс. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились эксперты в опубликованном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

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Сотрудники UNAIDS отметили, что в 2025 году международное финансирование борьбы с ВИЧ в государствах с низким и средним уровнем дохода сократилось на 18 процентов. Речь идет о падении финансирования более чем на полтора миллиарда долларов. В 2024 году показатель составлял 8,8 миллиардов долларов, но затем планка опустилась до отметки в 7,3 миллиарда долларов. Речь идет о крупнейшем падении денежного обеспечения данной программы почти за два десятилетия. В докладе упоминается о том, что сокращение финансирования в настоящее время отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения ВИЧ. Для примера, на территории Камеруна, Нигерии и Замбии количество людей, получивших профилактику ВИЧ, сократилось более чем на 50 процентов. При этих статистических данных число новых случаев ВИЧ продолжает расти в 21 стране мира.

Напомним, что в период с 2010 по 2025 года рост заболевших был зафиксирован в Восточной Европе и Центральной Азии, а также Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно сведениям от UNAIDS, в прошлом году ВИЧ заразились около 1,2 миллионов человек, еще 570 тысяч скончались от заболеваний, связанных со СПИД. В 2025 году около 9 из 41 миллиона человек, живущих с ВИЧ во всем мире, не получали требуемого лечения.

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