Гутерриш осудил удары Украины по регионам России

В ООН прокомментировали недавние атаки БПЛА ВСУ на мирное население и гражданские объекты в России.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш осудил украинские удары беспилотниками по российской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 6 августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он также осуждает недавние украинские беспилотные атаки на несколько регионов Российской Федерации, которые, как сообщается, привели к жертвам среди гражданского населения и ущербу гражданской инфраструктуре. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Глава Всемирной организации выразил обеспокоенность эскалацией вооруженного конфликта между Киевом и Москвой, в также возросшими рисками для гражданского судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Эксперт призвал стороны противостояния к срочной деэскалации, которая затем приведет к полноценному, немедленному и безусловному прекращению огня.

ООН не участвует в организации переговоров по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций